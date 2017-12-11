İstanbul'da emlakçılık yapan 33 yaşındaki Çinli işadamı S.A. (33), başına çuval geçirilerek kaçırıldı. Şüpheliler, işadamının yakındanlarından 2 milyon lira fidye istedi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi de Çinli çıktı. Şüphelilerin yakalanmadan yarım saat önce S.A.'yı serbest bıraktıkları ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, olay Fatih Şehremini'nde 7 Aralık'ta meydana geldi. Türkiye'de emlakçılık yapan Çin vatandaşı S.A., bir arkadaşına uğradıktan sonra akşam namazı için camiye gitti ancak çıkışta ortadan kayboldu. Arkadaşını merak eden Sawuti Aisa, S.A.'yı cep telefonla aradığında olay ortaya çıktı. Telefona bakan kimliği belirsiz bir kişi, işadamını kaçırdıklarını, hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istediklerini söyledi. Bunun üzerine Sawuti Aisa, polise başvurdu. Harekete geçen Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri, önce görgü tanıklarını buldu, ardından kamera görüntülerini inceledi. Görgü tanıkları, işadamının aracına binmeye çalışırken başına çuval geçirilerek kaçırıldığını söyledi.



4 ÇİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüphelilerin kullandığı sahte plakalı araçtan yola çıkarak aracın kiralandığı Zeytinburnu'ndaki kiralama şirketine pusu kurdu. Aracı geri getiren şüpheliyi takip eden polis ekipleri, iki sokak arkada bir başka araca binerek kaçmaya çalışan Çinli Alımu T.(28), Aisatjıang A.(25), Abudukadır A.(35) ile Abudurerhamar A.'yı (32) gözaltına aldı.



KULAK ZARI YIRTILMIŞ

Şüphelilerin, polisin peşlerinde olduğunu fark ederek kaçırdıkları işadamını yarım saat önce serbest bıraktıkları belirlendi. Çevrede yapılan araştırmada Çinli işadamı götürüldüğü yere yakın bir yerde sokakta yürürken bulundu. Hastaneye kaldırılan S.A.'nın yediği dayak ve gördüğü işkenceler yüzünden kulak zarının yırtıldığı tespit edildi. Çinli işadamı, kendisini kaçırıp fidye isteyen kişileri de teşhis etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İşadamı, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kendisini karşılamaya gelen arkadaşlarıyla kucaklaştı.

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