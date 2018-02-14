Yeni Çansporlu futbolcuları darp ettikleri ileri sürülen Sultangazispor oyuncusu Burak Can, amigo Salih Demir ve 4 taraftar gözaltına alındı. Zanlılar polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, geçen hafta sonu 2-2 berabere kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı. Yeni Çansporlu sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat, aldığı darbelerle kanlar içinde kalarak, hastanelik oldu. Diğer oyuncular ise kendilerini güçlükle soyunma odasına atabildi.



DAYAK ANINI KAMERAYA ÇEKTİLER

Yeni Çansporlu bazı oyuncular, saha içinde başlayarak soyunma odasına kadar devam eden saldırıları ve sonrasını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, saldırıya tepki yağdı. Hastanede tedavileri tamamlanan futbolcular, taburcu edildikten sonra takımla birlikte Çan'a döndü.



SERBEST BIRAKILDILAR



Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, kamera kayıtlarını saniye saniye izledi. Yeni Çansporlu futbolcuları darp ettiği ileri sürülen futbolcu Burak Can, amigo Salih Demir ve 4 taraftar gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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