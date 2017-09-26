Terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün hücre üyesi 3 terörist yakalandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, saldırı hazırlığındaki bir hücreyi tespit etti. Terör polisi, 12 Eylül tarihinde iki ayrı ilçede tespit edilen 3 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sansasyonel eylem hazırlığındaki 2 Endonezyalı ve 1 Suriye uyruklu terörist yakalandı. Endonezya uyruklu E.D.P. ve M.T.M. ile Suriye uyruklu F.A.O.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgiye göre, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bomba yapımını anlatan kitaplar, kanlı infaz görüntüleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.