İstanbul'da derbi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "22 Ekim günü saat 19.30’da Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. takımları arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında saat 14.30’dan itibaren bazı yoların trafiğe kapatılacağı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

"Güney yan yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. İspark otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak araç sürücüleri TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak. TEM kuzeye direkt ve TEM'i kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."

VATAN CADDESİ'NDE 25 EKİM PROVALARI NEDENİYLE YOLLAR KAPALI

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. 06.30-16.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar şöyle:

Vatan Caddesi gidiş geliş, Vatan Caddesi'ne Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, çıkan tüm yollar, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi giriş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi giriş, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi giriş, Sürücüler için Millet ve Fevzipaşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

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