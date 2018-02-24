Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı-Dudullu Yolu mezarlık mevkiinde dün saat 23.00'te meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ü.B.Ç. yönetimindeki araç ile Kayışdağı yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti.

ÇARPTIĞI ARAÇTAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın aktardığına göre, refüj üstündeki bir ağacı da yıkan araç karşı yönden gelen 24 yaşındaki Yaren Büyükölmez yönetimindeki araca ve ardından bir başka araca çarptı. Büyükölmez'in aracı direğe çarparak dururken, Ü.B.Ç.'nin aracının motoru yerinden fırladı. Kazada Büyükölmez hayatını kaybederken, Ü.B.Ç. ağır yaralandı.

24 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Ü.B.Ç.'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan diğer araçta yaralı bulunmazken, olay yerindeki incelemelerin ardından Büyükölmez'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükölmez'in kazayı öğrenerek olay yerine gelen arkadaşları ise gözyaşı döktü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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