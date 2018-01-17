İstanbul'da planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da yapılacak olan elektrik kesintisinden etkilenecek, ilçelerin ve mahallelerin listesini paylaştı. Peki, İstanbul'da hangi ilçeler ve hangi mahalleler elektrik kesintisi yaşayacak? İşte 17 Ocak 2018 Çarşamba elektrik kesinti listesi...
- OSMANGAZİ Mh., ESEN Cd., KOVAN Sk., YEŞİLDAĞ Sk., PAPATYA Cd., LİLYUM Sk., TAÇ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- YEŞİLCE Mh., AYTEKİN Sk., ÇELİK Cd., DEMİRBAŞ Sk., DONANMA Sk., DÜZENLİ Sk., ULUBAŞ Cd., YILDIRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- MOLLA GÜRANİ Mh., SEFAİ EFENDİ Sk., RAHMET ÇIKMAZI Sk., NAKİBU'L-EŞRAF Sk., ADNAN MENDERES VATAN Bul., İMAM MESUT Sk., SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI Sk., SOFTA SİNAN Sk., YEKTA EFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- GÖKÇEALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ÇELİKTEPE Mh., AYBEY Sk., BERRAK Sk., ÇELEBİ MEHMET Cd., ÇINARCIK Sk., ÇİÇEK Sk., ÇİMENLİK Sk., DİBEK Sk., DOĞRU Sk., GÜLÇİN Sk., KALE Sk., KENAN Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., OKYANUS Sk., OTAĞ Sk., TAŞKENT Sk., ÜSKÜP Sk., YABANGÜLÜ Sk., YEŞİL KIBRIS Sk., ZADE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- YILDIZTABYA Mh., İNKILAP Cd., YILDIZTABYA Cd., GÜLSEVENLER Sk., GÜLSERENLER Sk., KAYNAR Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- YENİDOĞAN Mh., DOĞAN Sk., ÜÇGEN Sk., TARLA Sk., SAYA OCAĞI Cd., ÇETİN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ÇAKIL Mh., ELBASAN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- EMNiYETTEPE Mh., NEŞE Sk., ECZANE Sk., 2.KARANFİL Sk., SARIGÜL Sk., 1.ÇAĞLAYAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- YEŞİLKENT Mh., G-161 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- TUNA Mh., 668. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- NURİPAŞA Mh., 60/3 Sk., 61 Sk., 63/4 Sk., 64/2 Sk., 65 Sk., 65/5 Sk., 65/6 Sk., 65/7 Sk., 65/9 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., MERV Cd., SEBAHATTİN ZEREN Sk., 55 Sk., 55/1 Sk., 55/2 Sk., 55/3 Sk., 55/6 Sk., YENİDOĞAN Mh., 42/4 Sk., 42/5 Sk., 48 Sk., 50/2 Sk., 50/7 Sk., 58 BULVAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ESENKENT Mh., AŞIK VEYSEL Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- KARADOLAP Mh., ÖĞÜT Sk., VEYSEL KARANİ Cd., KÜHEYLAN Sk., 1.KÜLTÜR Sk., ABUHAYAT Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- MERKEZ Mh., 7. Sk., 7/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- YEŞİLKENT Mh., G-521 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- YEŞİLKENT Mh., G-202 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- ORUÇREİS Mh., 557. Sk., MENDERES Mh., 363. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk., 355. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., BATTALGAZİ Cd., 1137. Sk., 1138. Sk., 1134. Sk., 1140. Sk., 1139. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1120. Sk., 1105. Sk., 1109. Sk., 1110. Sk., 1121. Sk., 1102. Sk., 1104. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 15:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.YILMAZ Sk., TAN Sk., 1.ATEŞ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- BALABAN Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- MENDERES Mh., 324. Sk., 325. Sk., 327. Sk., İNÖNÜ Cd., NİNE HATUN Mh., 170. Sk., 171. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 15:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- TUNA Mh., 670. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- BAHÇELİEVLER Mh., ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL Sk., MEHTAP Sk., İPEK Sk., ERDE Sk., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., MEHMET AKİF Cd., ADNAN KAHVECİ Bul., MARMARA 3 Sk., SARMAŞIK 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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