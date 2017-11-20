İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Kasım 2017

İstanbul'da dün gece başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da uygulanacak olan planlı yatırım ve bakım çalışmaları elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak? İşte 20 Kasım planlı elektrik kesinti listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? 20 KASIM 2017

- İNÖNÜ Mh., 368. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ŞEHİT MUHTAR Mh., ANA ÇEŞMESİ Sk., İSTİKLAL Cd., TAKSİM AKARCASI Sk., TAKSİM Cd., TARLABAŞI Bul., UTARİT Sk., ZAMBAK Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., SIRASELVİLER Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., ANIT Cd., BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ZİYA GÖKALP Mh., 2725. Sk., AKYOL Sk., ATATÜRK Bul., CEYHAN Sk., DEREBOYU Sk., BAĞLAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIRIM Mh., CEBERHAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HUZUR Mh., CUMHURİYET Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MEŞRUTİYET Mh., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., BAYTAR AHMET Sk., KEVSER Sk., KODAMAN Sk., MELEK Sk., SÜTLÜ ARALIĞI Sk., PİYANGO Sk., YOLGEÇEN ARALIĞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MEŞRUTİYET Mh., VALİ KONAĞI Cd., MADALYON Sk., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., KODAMAN Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., AKKİRMAN Sk., HACI MANSUR Sk., TEŞVİKİYE Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., VALİ KONAĞI Cd., POYRACIK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TOZKOPARAN Mh., BAHÇELİ Sk., EŞİTLER Sk., SULHİ GARAN Cd., EZHER Sk., MERCAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SAADETDERE Mh., 6. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YUNUS EMRE Mh., 1403. Sk., 1403/1. Sk., 1403/2. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1410/1. Sk., 1410/2. Sk., 1410/3. Sk., 1410. Sk., 1397. Sk., 1397/1. Sk., 1397/2. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1295. Sk., 1293/4. Sk., 1293/3. Sk., 1293/2. Sk., 1293/1. Sk., 1293. Sk., 1292/2. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARTALTEPE Mh., CEM Sk., MERAL Sk., MEHMET AKİF Cd., GEYİK Sk., GÖZDE Sk., BİROL Sk., VOLKAN Sk., GÜL Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARTALTEPE Mh., 68. Sk., 58. Sk., FATİH Cd., 60. Sk., 61. Sk., AVASKÖY YOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 10:40-12:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ORTAKÖY Mh., SOKULLU Cd., CENGİZHAN Cd., İNCESU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., ÇATALCA Cd., DÜZYOL Sk., TEPE ÇAYIR Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIRIM Mh., YAPRAK Sk., YAKUT Sk., GÜRSEL Sk., MÜCAHİT Sk., MERİÇ Sk., YENGEÇ Sk., BUĞDAY Sk., SAKARYA Sk., KINALIADA Sk., BAŞAK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KOCATEPE Mh., AVASKÖY YOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARTALTEPE Mh., LAVANTA Sk., LAVANTA ÇİÇEĞİ Sk., OLGUNLAR Sk., PELİNLİ Sk., ALPAY İZER Sk., ALEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-552 Sk., G-554 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KABAKÇA Mh., İHSANİYE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÖZTEPE Mh., KANUNİ Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., KİRAZLI Sk., KUMRU Sk., LALEZAR Sk., LATİF Sk., LAVANTA Sk., MASLAK Cd., MENEKŞE Sk., MERAL Sk., MEŞE Sk., METİN Sk., MIZRAK Sk., NADİDE Sk., NALAN Sk., NERGİZ Sk., NEŞE Sk., NEVRUZ Sk., OBA Sk., OĞUZHAN Sk., OLTU Sk., ORKİDE Sk., ORMAN Sk., ORUÇ Sk., OYA Sk., OZAN Sk., PASİNLER Sk., PELİT Sk., PINARLI Sk., YANYOL Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÖZTEPE Mh., METİN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- TOZKOPARAN Mh., SÜVARİ Sk., TOPÇU Sk., MEHTER Sk., CEVAT AÇIKALIN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KOCATEPE Mh., 26. Sk., 16. Sk., 20. Sk., 19. Sk., 14. Sk., 2. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 18:10-20:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÜMÜŞDERE Mh., USKUMRUKÖY Mh., ARIKÖY-DEFNE Sk., ARIKÖY-DIŞBUDAK Sk., ARIKÖY-ERGUVAN Sk., ARIKÖY-GÜLİBRİŞİM Sk., ARIKÖY-GÜMÜŞSUYU Cd.DESİ Sk., ARIKÖY-IHLAMUR Sk., ARIKÖY- ILGIN Sk., ARIKÖY-İĞDE Sk., ARIKÖY-LAVANTA Sk., ARIKÖY-MİNE Sk., ARIKÖY- ORMAN YOLU Sk., ARIKÖY- PALMİYE Sk., ARIKÖY-PAPATYA Sk., ARIKÖY-SEDİR Sk., ARIKÖY-SARDUNYA Sk., ŞEHİT TEVFİK İNAN Sk., ARIKÖY SİTESİ(TAŞKIŞLA Cd.DESİ) Sk., ARIKÖY-GÖKNAR Sk., ARIKÖY-MANOLYA Sk., CAFER AĞA Sk., ARIKÖY-SUSAM Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BAŞAK Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., SULTAN SÜLEYMAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., ARI Sk., ERCİYES Sk., YALI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MELTEM Sk., SAMYELİ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIRIM Mh., BARBAROS Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., G-527 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HADIMKÖY Mh., FATİN RÜŞTÜ ZORLU Cd., ARAS Sk., KERVANSARAY Sk., BAMBU Sk., SEZGİ Sk., ADNAN MENDERES Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek?

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