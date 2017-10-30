İstanbul'da engellenen terör eylemleri! 136 operasyonda 968 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AA'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerinden aktardığı bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 Ağustos 2016 - 30 Ekim 2017 tarihleri arasında 136 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 968 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerine silahlı direniş gösteren 1 kişi ise etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan ve başka suçlardan arandıkları belirlenen 96 kişi de diğer şubelere teslim edildi.

RİSK ANALİZ GRUBUNUN ÇALIŞMALARI

İstanbul'da 15 Ağustos 2016 - 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında ise Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile otogarda "yabancı terörist savaşçılar"ın yakalanması amacıyla görev yapan Risk Analiz Grubu çok sayıda kişinin kontrolünü yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda 14 bin 555 kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 13 bin 53 kişi, otogarda ise 15 bin 442 şüpheli yolcunun polisler tarafından kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde 940 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

ENGELLENEN TERÖR EYLEMLERİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasıyla birçok terör eylemi de engellendi.

Bayrampaşa'da 28 Ekim 2017'de bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı. İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında eylem hazırlığında oldukları öne sürülen zanlıların adreslerinde 29 mutfak tüpü, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat ve demir bilye ile bomba yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

İstanbul'da 10 Eylül 2017'de 2 ilçede 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirilen bazı eylemlerin talimatını veren ve planlayan üst düzey 3 sorumlunun da aralarında yer aldığı, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Sancaktepe'de 20 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist S.S'nin TBMM ve Caferi camilerinde keşif yaptığı, eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Güngören'de 27 Ağustos 2016'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi H.B'nin, Hristiyanlıkla ilgili kitap satan bir kitabevi, Vatan Partisi binası ve İstiklal Caddesi'ndeki polis noktasına eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Kadıköy'de 23 Mart 2016'da yakalanan H.U'nun da arasında bulunduğu DEAŞ'lı 6 teröristin, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye ait adreslerde eylem yapmak amacıyla keşif yaptığı bildirildi.

Pendik'te 17 Eylül 2016'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Tacikistan uyruklu 4 kişinin, terör örgütü DEAŞ adına Adana ve Konya'daki NATO üslerine saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkarıldı.

Fatih'te 15 Ağustos 2016'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından aranan DEAŞ üyesi M.A. ve A.Z. gözaltına alındı.

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İstanbulda engellenen eylemler