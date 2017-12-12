Boşanma davası açan 25 yaşındaki eşi Nisa Ece İnçke'yi, silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açarak 4 kez kurşunlayarak öldüren Recep İnçke hakkında görüşünü açıklayan savcı, "tasarlayarak eşini öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke'nin annesi Caziye Ece, ağabeyi Hasan Ece ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları katıldı.
Duruşma savcısı, sanığın olay günü eşini aralarındaki problemi konuşmak üzere planlı bir şekilde birlikte yaşadıkları eve çağırdığını belirtti. Sanığın burada hiç boğuşma izi olmadan dışardan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açarak maktülü tasarlayarak ruhsatsız silah ile kasten öldürdüğünü belirtti. Savcı, eşine yakın mesafeden 4 adet mermi sıkarak öldüren sanığın "Eşini tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın ruhsatsız silah suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
CANAVARCA HİSLE CİNAYET
Ece ailesinin avukatı Mustafa Okuducu, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katıldıklarını ancak sanık hakkında ayrıca "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" ve "beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı" işlenmesi maddelerinin de uygulanmasını talep etti.
"O AN KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORDUM"
Sanık Recep İnçke, "Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyordum. O an kendimi öldürmek istiyordum. Bunu anlatmak çok zor" dedi.
Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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