İstanbul'da, uluslararası kaçakçılık şebekesini yöneten 'kaçakçılık baronları'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şebeke üyeleri arasında polislikten, gümrükten ve askeriyeden atılan kamu görevlileri ile uluslararası bir içki firmasının eski bir 'genel müdürü' olduğu ileri sürülürken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde kaçakçılık şebekelerine yönelik büyük bir operasyona imza attı. Daha önce ara operasyonlarda 197 üyesi yakalanan bir şebekenin elebaşları ve yöneticilerinin de olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerine finans desteği sağlayan sigara, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığı yapan şebeke üyelerini yöneten şüpheliler yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uluslararası suç şebekesine hükmeden "Kaçakçılık Baronu" olarak adlandırılan şüphelilerin de aralarında olduğu grup, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılığa sevk edilen zanlıların, uluslararası bağlantılarla yapılanan suç örgütüyle ilgili önemli bilgiler de ortaya çıktı.

KAMUDAN İHRAÇ EDİLEN ŞÜPHELİLER

İddiaya göre, milyonlarca liralık kaçakçılığı yöneten şebekenin elebaşılığını, işçi emeklisi E. B.'nin yaptığı, E. B.'nin altında ise C. D., A. S. ve TSK'dan ihraç edilen eski astsubay Y. I., bulunuyor. Suç örgütünde kamudan atılan 3 isim daha yer alırken, Gümrükler Muhafaza'dan atılan İ. Ö., emniyet teşkilatından uzaklaştırılan Ç. D. ile farklı bir meslek kolundan atılan bir kamu görevlisinin de suç örgütünde etkin alanlarda görev yaptığı tespit edildi.

Yakalanan isimler arasında uluslararası bir içki firmasının eski yöneticisinin yer alması dikkat çekti. Uzun süre adı açıklanmayan firmada 'genel müdürlük' görevi yürüttüğü öğrenilen A.N.Y.'nin şebeke elebaşı E. B.'ye bağlı çalıştığı iddia edildi. Kaçakçılık polisinin çalışması şebekenin örgüt şemasını da ortaya çıkardı. İddiaya göre, Türkiye, Romanya, Ukrayna, Irak, Gürcistan ve Yunanistan gibi ülkelerde elemanları bulunan şebekenin, elebaşı E. B.'nin altındaki H. S. yer alıyordu. H.S.'nin, uluslar arası şebekenin sigara kaçakçılığından sorumlu olduğu kaydedilirken, göçmen kaçakçılığının başında ise 'Kozanlı Yusuf' lakaplı Y. B.'nin, akaryakıt kaçakçılığının başında ise G. P.'nin olduğu öğrenildi.

SİGARA KAÇAKÇILIĞINA BÜYÜK DARBE

235 üyesinin gözaltına alındığı kaçakçılık çetesine ilk darbenin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında vurulduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçak sigara getirdiği tekneye Sarıyer'de operasyon düzenlendi. Baskında 400 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Bazı şüpheliler gözaltına alındı. Polisin o tarihteki operasyonda şebeke üyesi olduğu ileri sürülen bir kamu çalışanı belirlendi. Şüpheli takibe alındı. Ancak şüphelinin telefon kullanmaması polisin işini zorlaştırdı. Fiziki takiple izlenen şüphelinin, Sarıyer'de deniz kıyısında keşif yapması, uzman polislerin dikkatini çekti.

Emniyet güçleri, keşif yapılan bölgeye kaçak sigara getirileceğini değerlendirerek kıyıda 'çaycı' 'simitçi' ve 'sokak satıcısı' gibi kılığında günlerce sahilde dolaştı. Bazı polisler ise'evsiz' gibi davranarak, banklarda sabahladı. Sivil ekipler sahil şeridinde beklerken, polis helikopteri de 2 hafta boyunca havada devriye uçuşu yaptı. Günlerce süren çalışma ve verilen emek, örgüte yönelik ilk darbenin gerçekleşmesini sağladı. Ele geçirilen 400 bin 500 paket sigaranın 4 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

161 GÖÇMEN KURTARILDI

Her geçen gün örgütün bir halkasını daha çözen kaçakçılık dedektifkeri, tekneyle Romanya'ya kaçak göçmen götürdüğü belirlenen çeteye bir operasyon daha düzenledi. Karadeniz üzerinden Romanya'ya hareket eden tekne deniz polisinin yardımıyla durduruldu. Karadeniz'den küçük bir tekneyle Avrupa'ya götürülmek istenen 161 kaçak göçmen kurtarıldı.

Araştırmalarda, bazı kaçak göçmenlerin Pazarkule Gümrüğü'nden Yunanistan'a kaçırıldığı da anlaşıldı. Çalışmalarda çetenin, göçmenleri VIP araçlardaki gizli bölmelerde sınır kapısından geçirdiği anlaşıldı. Şebekeye bu aşamada, çetenin Yunanistan'daki bir üyesi olan Dimitrinka P. yardım etti. Türk polisi Yunan kadınla ve yardım aldığı görevlilerle ilgili bilgileri İnterpol üzerinden Yunan yetkililere iletti.

ÜÇ İLÇEDE ÜÇ İSTASYON

Sigara, göçmen ve akaryakıt kaçakçığı yapan çetenin bunlarla yetinmediği, şebekenin '10 Numara Yağ' olarak bilinen 'kalitesiz mazot' işi de yaptığı anlaşıldı. Şüphelilerin, Keşan ve Malkara'daki fabrikalardan alınan yağları solvent ile karıştığı ve piyasaya sürdüğü belirlendi. Solventli yağların, Silivri, Başakşehir ve Bayrampaşa'daki 3 istasyonda satıldığı tespit edildi. Operasyon düzenlenen akaryakıt istasyonlarında 52 bin 700 litre akaryakıta el konulurken, işletmelerin lisanslarının iptal edildiği ve kapatıldığı belirtildi.

Irak'ın kuzeyinden ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerinden yasadışı yollarla yurda sokulan kaçak sigaralar için terör örgütü PKK'ya pay verdiği öne sürülen şebeke üyelerine 15 milyon lira vergi cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk ettiği şüphelilerden 18'i tutuklandı. Zanlılardan 20'si, 'adli kontrol' hükmü uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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