İstanbul'da metrobüsün üstüne atlayarak 12 durak boyunca yolculuk yaptılar!

Türkiye'nin 3. Boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez yine kendisini gibi olan arkadaşı Jack Kahyaoğlu ile beraber akılalmaz bir yolculuğa imza attı.
METROBÜS ÜSTÜNDE 12 DURAK BOYUNCA YOLCULUK
İHA'nın haberine göre, metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen gençler, akşam saatlerinde gizlice metrobüs durağına girdi. Durağa tırmanan gençler, yarım saat boyunca uygun metrobüsün gelmesini bekledi. Bir süre sonra istasyonda duran metrobüsün üstüne atlayan gençler, Merter durağından Söğütlüçeşme istikametine doğru 12 durak boyunca dakikalar süren bir yolculuk yaptı.
METROBÜSÜN ÜSTÜNDE AYAĞA KALKTILAR, OYUN BİLE OYNADILAR
O anları kaydeden çılgın gençlerin seyir halindeyken ayağa kalkmaları yürekleri ağza getirdi. Bir ara aracın üzerinde cep telefonundan oyun bile oynayan gençlerin tehlikeli yolculuğu "Bu kadarına da pes" dedirtti. Kendilerini izleyen vatandaşların ve sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuklarını sürdüren gençler, aracın Zincirlikuyu durağından dönmesi üzerine bindikleri durağa yakın bir yerde indiler. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında metrobüsün üstünden durağa atlayan gençler, bu kez de metrobüs yoluna girdi. Yanlarından geçen metrobüslere aldırış etmeden dakikalarca koşan gençler, canlarını hiçe sayıp tehlikeye attı.
"BU KEZ DE METROBÜSÜN ÜSTÜNDE YOLCULUK YAPTIM"
Yaptıkları çılgınlık hakkında konuşan Pavel Smirnov, "Yaptığımız şey arkadaşın fikriydi. Metrobüsün bir durağını daha önce görmüştük. Oraya tırmanarak metrobüse atladık. Bizim amacımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmekti. Ancak metrobüs Zincirlikuyu istasyonundan geri döndü. Metrobüsün üstünde iç taraflar kapalı olduğu için rahat gittik. Ayrıyeten üstünde tutma yeri vardı. Bende hem çanta hem de görüntü kayıt cihazı vardı. Metrobüsün içinde yolculuk yapmak çok sıkıcıdır. İnsanlar içerisinde hep cep telefonlarıyla uğraşıyor. Bu da bana keyif vermiyordu. Böyle bir proje aklımda hep vardı. Ancak arkadaşım Jack sayesinde bunu hayata geçirdim. Benim için güzel bir macera oldu. Hep metrobüsün içinde yolculuk yaptığım için bu kez üstünde yaptım. Baya keyifli oldu. Tabi kimse bunu yapmasın. Çoğu kişi beni örnek alarak bu spora başlamak istiyor. Her zaman söylüyorum, arkadaşımın tecrübesi olduğu için onunla beraber yaptım. Yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapıyorum ve her türlü tedbiri almış durumdayım. Önlem alınmazsa ihmaller sonucu kötü olur" dedi.
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