İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüpheli M.A. ve B.A. isimli şahısların İstanbul Fatih'te bulunan bir binada sahte para muhafaza ederek piyasaya sürdükleri belirlendi. İHA'nın haberine göre; Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, toplamda 107 bin 480 lira olan 974 adet sahte 20 TL, 780 adet sahte 50 TL ve 490 adet sahte 100 TL ele geçirdi.

Şüphelilerden M.A.'nın üzerinde arama yapan Jandarma ekipleri, F.A. isimli şahsın bilgilerinin yer aldığı sahte bir kimlik buldu. Şüpheli B.A.'nın parada sahtecilik suçundan (3), M.A.'nın ise (4) ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

sahte para

istanbul