İstanbul'da bugün (12 Aralık) çeşitli bölgelerde su kesintisi yaşandı. İSKİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamalara göre, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarında bazı ilçelerde arıza sesbiyle sular kesildi. Suların kesildiği ilçeler Büyükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Çatalca ve Ümraniye olarak sıralandı.

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Su kesintilerinin Kadıköy ve Çatalca dışında tahmini olarak 18.00'de sona ermesi bekleniyor. Suların Kadıköy'de 21.00 civarı ve Çatalca'da 20.00 civarı gelmesi bekleniyor.

SULARIN KESİLDİĞİ YERLER

B.Çekmece'de Yenimahalle

Bahçelievler'de Bahçelievler Mah.

Bayrampaşa'da Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah

Esenler'de Nene Hatun Mah,Yavuz Selim Mah,Çiftehavuzlar Mah,Namık Kemal Mah,Davutpaşa Mah,Menderes Mah,Mimar Sinan Mah

Eyüpsultan'da Rami Cuma Mah,Topçular Mah,Nişanca Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah

Fatih'de Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Seyyid Ömer Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Molla Fenari Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Süleymaniye Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sinan Mah,Atikali Mah,Balabanağa Mah,Balat Mah,Aksaray Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Karagümrük Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah,Hacıkadın Mah

Güngören'de Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah;

Kadıköy'de Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah

Çatalca'da Akalan Mah

Ümraniye'de Tatlısu Mah

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B.Çekmece

Bahçelievler

Bayrampaşa

Esenler

Eyüpsultan

Fatih

Güngören