İstanbul'da taksi ve minibüslere denetim yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 38 noktada 300 ekip ile denetim yapıldı.



Denetim yapılan yerlerden biri olan Bağcılar'da polis ekipleri, taksileri durdurup sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı. Buradaki kontrollerde dedektör köpek 'Maya' da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı.





Şişli Darülaceze Caddesi'nde de yapılan uygulamada taksi ve minibüs sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin üstleri ile araçlar arandı. Yolcuların bulunduğu araçlarda, yolcuların da kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulama sırasında polis köpeği Panzer de araçlarda yapılan aramaya katıldı. Yolcular ve sürücüler denetimden memnun olduklarını dile getirdi.