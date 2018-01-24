Biliyorsunuz, bir süredir Taksim’de yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bir yandan meydan, diğer taraftan İstiklal Caddesi ve oteller bölgesi Talimhane baştan aşağıya değiştiriliyor. Altyapıyla başlayan proje, zemin döşemesiyle sürüyor. Meydan ve İstiklal’de çalışmalar tamamlandı fakat Talimhane’nin bazı bölgelerinde hâlâ sürüyor. İşte o çalışmaların sürdüğü yerlerden biri de Abdülhakhamit Caddesi... Yani Havataş durağının olduğu cadde...
İKİ ADIM YARIM SAAT
Burada aylar önce başlayan çalışmalar tamamlandı sayılır fakat bir türlü araç trafiğine açılmış değil. Bu cadde trafiğe kapalı olduğundan Dolapdere’den gelen akış mecburen Divan Kavşağı’na çıkıyor. Tabii çıkabilirse... Zira kavşağa çıkan yokuşun başında bir trafik ışığı var ki geçebilene aşk olsun. Yeşil ışık tam 10 saniye yanıyor. Bu 10 saniye içinde de iki araç bile geçemiyor. Malum, o kavşakta zaten trafik kilit. Harbiye’den ve Taşkışla’dan gelen araçlar bu kavşakta kesişiyor, üstüne bir de taksiler daracık yolda bekleyince trafik kördüğüme dönüyor. Elbette Dolapdere’den gelen araçların 10 saniyede geçmesi mümkün olmuyor. Hiç abartısız birkaç yüz metrelik bu yokuşu aşmak 40-50 dakika sürüyor.
Kavşağa günün her saati kargaşa hakim
Gerilen sinirler, sürücülerin birbirleriyle tartışması, kavga-gürültü de cabası. Bu kaos ortamı yüzünden Harbiye ve Taşkışla yönünde de aynı sıkıntı yaşanıyor. Uzun lafın kısası, Abdülhakhamit Caddesi’nin trafiğe açılmaması, Divan Kavşağı’nı birbirine katıyor. Görünüşte orada bir trafik ekibi bekliyor fakat bu kargaşaya müdahale edilmiyor.
Abdülhakhamit Caddesi’ndeki çalışmalar başlarken trafiğin yılbaşında açılacağı belirtilmişti. Ocak ayının sonuna geldik caddenin trafiğe açılmasıyla ilgili hiçbir gelişme yok. Üstelik bir açıklama da yapılmıyor. Peki bu curcuna nasıl çözülecek? Yolu buraya düşenler daha ne kadar saç baş yolacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapar mı acaba?
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