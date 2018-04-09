İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Osmanlı padişahlarına ait fermanlar ve 2 bin 200 yıllık tarihi eserler ele geçirildi. Emekli 3 müze çalışanı gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paha biçilemeyen Osmanlı padişahlarına ait ferman ve 2 bin 200 yıllık tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisini aldı. Tarihi eser kaçakçılarının yakalanması için Üsküdar, Kadıköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Ataşehir'de on adrese operasyon düzenlendi.
PADİŞAH FERMANLARI ELE GEÇİRİLDİ
Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; yapılan operasyonda 10 adet çeşitli boy ve ebatlarda 18. yüzyıla ait Osmanlı tarihi açısından önemli olan, divan meclisinde padişah tarafından alınan kararların ve isteklerin yerine getirilmesi amacı ile divan katipleri tarafından yazılan ve padişah tarafından tuğra bazsılarak onaylanan fermanlar ele geçirildi. Fermanların hangi padişahlara ait olduğu ve içeriğinin ne olduğu uzmanlar tarafından araştırılıyor.
BİZANS VE ROMA DÖNEMİ ESERLERDE YAKALANDI
Operasyonda, fermanların dışında, aralarında 1442 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 36 adet Helenistik dönemine ait silah teknolojilerinde kullanılan sapan taşları, ağırlık ölçmekte kullanılan taşların da olduğu toplam bin 502 adet tarihi objeye el konuldu.
EMEKLİ MÜZE ÇALIŞANLARI GÖZALTINDA
Düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı sunçundana sabıkaları bulunan İ.Ç, S.C. ve H.M.K. gözaltına alındı. Zanlıların emekli müze çalışanları olduğu öğrenildi.
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