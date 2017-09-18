İHA'nın haberine göre; İstanbul'da TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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