İstanbul'da terör operasyonu

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri MLKP ve MKP'ye yönelik gece saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda örgüt üyesi 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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