Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hırsızlar da kendilerine yeni yöntemler geliştiriyor. Bunlardan biri de jammer (sinyal kesici) kullanarak hırsızlık yapmak. Otomobilini park edip kapılarını kilitlemek için uzaktan kumanda cihazını kullanan sürücüler, bu hırsızların hedefinde. Hırsız, kumandayla kapı kilitlenirken jammer’la devreye girip kilitlenmesini engelliyor. Sürücü otomobilini kilitlediğini düşünürken, hırsızlar otomobili çalıyor. Bu yöntemi kullanarak hırsızlık yapmaya çalışanlara bir yenisi eklendi. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bir kişinin park halindeki otomobilleri açmaya çalıştığını fark etti. Şüpheli hemen takibe alındı. Şüpheli elindeki jammer’ı (sinyal kesici) kullanarak bir sürücünün uzuktan kumanda ile aracının kapılarını kilitlemesini engelledi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre izlendiğinden habersiz olan şüpheli, sürücünün uzaklaşmasından sonra otomobile bindi. Aracı arayan şüpheli, bulduğu bir çantayla kaçmaya çalışırken yakalandı. Adının Yiğit E. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, içerisinde 2 altın yüzük, cüzdan, 500 TL, sürücü belgesi ve muhtelif kartların bulunduğu çanta, sahibi Ayşe Ö.’ye teslim edildi. Yiğit E.’nin jammer ile 3 otomobili daha elini kolunu sallayarak soyduğu kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

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