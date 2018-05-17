İstanbul iftar vakti için hazırlıklarını yapıyor. Birçok yerde iftar sofraları kurulurken, Beyoğlu Belediyesi de her yıl düzenli olarak Taksim Meydanı'na kurduğu iftar masalarını yine hazırladı. Taksim Meydanı'nda aynı anda 2 bin kişinin iftar yapabileceği alan oluşturuldu. Meydana kurulan masalarda Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeği verilecek. Peki dün tutulan ilk orucun ardından, bugün gece saat 03.31'de sahura kalkan İstanbullular iftarı saat kaçta yapacak? Bugün (17 Mayıs) İstanbul iftar vakti saat kaçta?

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA? (İSTANBUL İFTAR VAKTİ) 17 MAYIS 2018

İstanbullular dün iftarı saat 20.22'de yaptılar. İlk orucu açan İstanbullular şimdi Ramazan ayının ikinci iftar saatini araştırıyorlar. Diyanet'in İstanbul için yayınladığı imsakiyeye göre 17 Mayıs 2018 iftar vakti saat 20.23'de olacak.

İSTANBUL'DA SAHUR VE İMSAK SAAT KAÇTA? (18 MAYIS İSTANBUL SAHUR VAKTİ)

Gece sahur saat 03.50'ye kadar yapıldı. Okunan ezanla birlikte oruca niyet edildi. İstanbul'da sahur vakti merak ediliyor. İstanbul'da imsak 18.05.2018 Cuma günü saat 03:49'da olacak.

DİYANETİN RAMAZAN AYI TEMASI 'İSRAF OLMASIN'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl toplumsal sorunları gündeme alıp ramazan ayının temasını belirlediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu seneki temamız son derece önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Bu sene diyoruz ki 'İsraf Olmasın'. Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir."

Erbaş, israfın bugün birçok alana sirayet ettiğini, insanın sorumsuz ve hoyrat tavrından dolayı tabiatın ekolojik tahribe maruz kaldığını da anlattı.

RAMAZAN AYINDA İSTANBUL'DA GEZİLEBİLECEK YERLER

11 ayın sultanı Ramazan ayında ziyaret edilebilecek en güzel yerler şöyle sıralanabilir; Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Oruç Baba Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Hırka-i Şerif, Sultanahmet Camii ve Sultanahmet Meydanı, Türk İslam Eserleri Müzesi, Gülhane Parkı, Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii), Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Bayezid Camii.

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