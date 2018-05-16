İstanbul iftar vakti saat kaçta? 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayı, gece kalkılan sahur ile başladı. İlk oruç bugün tutuluyor. İstanbul’da iftar saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre 2018 İstanbul iftar saati...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba İstanbul’da iftar vakti 20:22 olarak görülüyor. İstanbul’da saat 20:22’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

İSTANBUL SAHUR VAKTİ NE ZAMAN? 17 MAYIS

İstanbul'da bu akşam açılacak ilk orucu ardından 17 Mayıs'ta oruç tutmak için saat 03.50'de sahura kalkılacak.

İSTANBUL İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16.05.2018 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 17.05.2018 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 18.05.2018 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 19.05.2018 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 20.05.2018 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 21.05.2018 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 22.05.2018 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10

Metro İstanbul ek seferler

Ramazan boyunca M5 Üsküdar-Yamanevler metro hattı hariç, Tüm raylı sistemler de yolcu taşıması Cuma ve Cumartesi günleri 02.00'a hafta içi ise 01.00'a kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri her zaman olduğu gibi 24 saat devam edecek.

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