İstanbul Kartal'da bulunan bir camide çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İHA'nın haberine göre, Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Camii'nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar arasında yoğun paniğe neden olan yangın, yarım saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Olayın ardından cami içinde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangın sırasında camide kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.
Vatandaşlardan biri, "Çaycı arkadaşımız yarım saat önce içeri giriyor. Orada Kabe maketinin olduğu maket var. Büyük ihtimalle elektrik kontağından çıkmış olabilir. Yarım saattir sürüyor çalışmalar" şeklinde konuştu.
"KİTAPLAR BİRARAYA TOPLANARAK YAKILMIŞ"
Vatandaşlardan Hamza Satıroğlu ise cami içinde bulunan kitapların yakıldığını iddia ederek, yangının bu sebeple çıktığını öne sürdü. Satıroğlu, "Kitaplar biraraya toplanarak komple yakılmış, tamamen bir kasıttır. Raftaki kitapları biraraya toplayarak yakmışlar. Bu bir kasıttır. Sabah namazından sonra bu olay gerçekleştirilmiştir" iddiasında bulundu.
- kartal
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