İstanbul polisinin, internet aracılığıyla yasadışı bahis organizasyonu düzenleyen şebekeye yönelik 9 ilde düzenlediği operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kamu kurumlarını zarara uğratan yasadışı bahis organizasyonunun kısa sürede 15 milyon TL hasılat elde ettiği ileri sürüldü.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet aracılığıyla yasadışı bahis oynatan yurtdışı merkezli organizasyonun Türkiye ayağına yönelik soruşturma başlattı. Ulusal ve uluslararası bahis sitelerini illegal olarak yöneten yasadışı bahis organizasyonda yer alan kişilerin kimliklerini tespit eden siber polisi, 18 Mayıs Salı günü şüphelileri yakalamak için İstanbul başta olmak üzere İzmir, Adıyaman, Karaman, Ordu, Manisa, Muğla, Balıkesir ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, organizasyonun Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Ö.G.’nin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

YILLIK HASILATLARI ARAŞTIRILIYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 29 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu silaha ait mermiler, hafıza kartları ile bir miktar Türk lirası ve Amerikan doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan 23 şüpheliden 19’u tutuklandı. Dört şüpheli ise ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, Türkiye’de internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekenin toplam yıllık hasılatını araştırıyor.

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