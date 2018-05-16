İstanbul Modern Music Ensemble'dan konser

24 Mayıs tarihinde İTÜ MİAM doktora öğrencileri ve öğretim üyelerinden oluşan İstanbul Modern Music Ensemble (IMME) Konseri gerçekleştirilecek.

Bu konserde İTÜ MİAM Komposizyon Bölümü’nün oda müziği besteleri seslendirilecektir. Ayrıca konser kapsamında bestecilerin solo ve düo parçalarına da yer verilecektir.

Konser saat 19.00’da, İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleştirilecektir. Genç ve dinamik bestecilerin repertuvarlarından parçaların yer alacağı IMME konseri ücretsiz olup tüm müzik severler konsere davetlidir.

İKİ MÜZİK KÜTÜPHANESİ BİRLEŞTİ!

Besteciler:

Eray Altınbüken, Yunus Gencer, Zeynep Ayşe Hatipoğlu, Kamran İnce, André Jolivet, Reuben de Lautour, Candaş Uygun, Alyssa Weinberg, Jeremy Woodruff

Müzisyenler:

Şefler - Kamran İnce and Reuben de Lautour Flüt - Filiz Karapınar Klarnet ve bas klarnet - Özlem Kolat

Perküsyon- Amy Salsgiver ve Ayberk Garagon Piyano - Jerfi Aji ve Ozan Ömer Küçük Keman - Aida Pulake ve Seçil Işıksoy Çello - Yelda Özgen ve Zeynep Ayse Hatipoğlu