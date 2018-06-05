İstanbul'un plajları haziran ayı itibarıyla açıldı. Ancak hem ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle ilk günler plajlara ilgi az oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında bulunan 12 ilçedeki toplam 46 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda sürekli cankurtaran hizmeti veriliyor. Plajlarda bu yıl toplamda 2 drone (hava aracı), 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ile 481 personelle cankurtaran hizmeti verileceği belirtildi. Ramazan Bayramı’yla birlikte plajların hareketlenmesi bekleniyor.

SPOR AKTİVİTELERİ

Plajlarda halkın keyifli bir gün geçirebilmesi amacıyla spor ve eğlence aktiviteleri de düzenlenecek. Soyunma kabinleri, duş alanları, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu plajlarda ayrıca şort, oyun topları, yüzme simitleri gibi çeşitli deniz malzemeleri de temin edilebiliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER