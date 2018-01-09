İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Vapur seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı görüldü.

Ankara'da da etkili olan yoğun sis hayatı felç etti. Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. İHA'nın haberine göre, Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini arttırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösteren sis nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Şehir merkezinde de etkili olan sis nedeniyle binalar gözden kayboldu. Şehrin silueti griye boyandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER