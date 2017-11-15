İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı: Konak halkını şoke eden gelişme! Süreyya...

Her bölümü heyecanla beklenen ve Faruk ile Süreyya'nın aşk hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin dizisi, 25. bölümüyle yarın akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yeni bölüm öncesinde "İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı" araştırmasını yapan izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. İşte İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı.

İSTANBULLU GELİN 25. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 25. bölümüyle yarın akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı ile yeni bölüm hakkında ipuçları edindi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında gazetede çıkan bir haber, tüm konak halkını şok ediyor. İşte İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı;

24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 24. bölümünde;

Yaşanan korkunç olay sonrası Süreyya ve Faruk cehennem azabı yaşamaktadırlar. Esma, Garip’ten gelen telefonla hayatının en büyük defterini kapatmaya hazırlanırken bambaşka bir oyunun içine düşer.

Başı belaya giren Murat’a ise hiç beklemediği birisi destek çıkar. Dilara, Reyhan’ın sözlerinden rahatsızdır. Küçük bir tartışma, Adem’in evinde inanılması güç olayların yaşanmasına sebep olur.

Günün sonunda Fikret’in yapacağı hamle herkes için çok tehlikeli olacaktır.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin son bölüm fragmanı