Cuma akşamları ekrana gelen 'İstanbullu Gelin' dizisinde 35. yeni bölüm bu akşam ekrana geliyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde konak iyice karışacak. Peki Osman gerçekten konağı ter edecek mi? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanlarına bakılırsa izleyenler şoka uğrayacak.

İSTANBULLU GELİN 35. BÖLÜM

Faruk, Akif’i yalnız bırakmaz; Senem’i istemek için gelin evine giderler. Ancak Süreyya ve Dilara’nın damada bir sürprizi vardır.

Fikret’in hamlesi Faruk’la olan ilişkisini hiç olmadığı kadar sert bir şekilde etkiler. Osman’ın aldığı karar herkesi şok eder. Begüm en çok korktuğu şeyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır. Neredeyse unuttuğu bir plan, Esma’nın içine şüphe tohumları eker. Fikret ve Murat konakta fırtınalar koparacak kararlarını hayata geçirirler. Ne olursa olsun Faruk Akif’i yalnız bırakmaz. İkili Senem’i istemek için gelin evine gider. Ancak Süreyya ve Dilara’dan kız almak hiç de kolay değildir. Ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri, Faruk’un bir süredir kafasını meşgul eden yapbozu sonunda tamamlanmasını sağlayacaktır.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

İŞTE İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM YORUMLARI

*Osman diziden çıkmasın ya.

*Sonunda Begüm'ün hastalığını hatırladınız

*Osman gibi bir insanı ailesine küstüren dünya bize ne yapmaz

*Noldu Begüm'e hani iylesmisdi

*Ya Esmanı'n üzerüne çok gidiyolar. Ayrıca Osman yengesine aşıkken suç değil, Fikret asistanıyla iş çevirirken suç değil, Murat gencecik bir kızın hayalleriyle oynarken suç değil ama Esma yıllar sonra mutlu olmak isteyince suç oldu.

*Ya şu Fikret yüzünden çektiklerine bak.

*Kim derdi ki Esma ile Süreyya kanka olcak

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