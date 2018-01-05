İstanbullu Gelin bu akşam var mı? sorusu, dizinin takipçileri tarafından merakla soruluyor. Bilindiği üzere yılbaşı nedeniyle dizilerin bir çoğu bu hafta yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmadı. Bu durum nedeniyle İstanbullu Gelin izleyicileri de "İstanbullu Gelin bu akşam var mı?" ve "İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?" sorularını sormaya ve internette araştırmaya başladı. Peki İstanbullu Gelin bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi, ekrana gelen 31 bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı. Faruk ve Süreyya'nın aşk hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin'in yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise büyük merak konusu.

İstanbullu Gelin'in yeni bölümü bu akşam olmayacak ve 32. yeni bölüm 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı ise büyük merakla bekleniyor.

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM

İstanbullu Gelin'in 29 Aralık Cuma günü ekrana gelen 31. bölümünde;

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır.

Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

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