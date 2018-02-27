CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı için çağrıda bulunmuştu. Partiden yapılan açıklamada ise 19. Olağanüstü Kurultay'ın 9-10 Mart tarihlerinde toplanacağı duyurulmuştu. Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, bunun üzerine bir taslak tüzük hazırlandı. Hazırlanan tüzük taslağında, üyeler "üye" ve "destekçi üye" olarak ikiye ayrıldı. Üye tanımı "parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen" ifadesi ile yapıldı. Parti seçimlerinde destekçi üyelere oy hakkı verilmezken, cumhurbaşkanı adayının belirleniş biçimi de tüzüğe yazıldı.
CUMHURBAŞKANI ADAYININ BELİRLENİŞ BİÇİMİ
Taslağa göre, cumhurbaşkanı adayı seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle yapılacak. Yöntemi parti meclisi kararlaştırken, mevcut tüzükte tüm üyeleri genel başkan tarafından belirlenen merkez yönetim kurulu için parti meclisi'ne hak tanındı. Örgütlerden sorumlu, idari ve mali işlerden, hukuk işlerinden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreter ise genel başkan tarafından belirlenecek. Sayısı ve görev alanı genel başkan tarafından belirlenecek diğer üyeleri ise parti meclisi seçecek.
BİR MİLLETVEKİLİ OLAN İLİN ADAYI ÖNSEÇİM YAPILMADAN BELİRLENECEK
Önseçim ise en çok merak edilen başlıklardan biriydi. Geri adım atılmadı ama tüzüğe kritik bir ifade eklendi. Genel merkez yönetimi milletvekili adaylarının en fazla yüzde 15'ini önseçim olmaksızın belirleyebiliyor. Ancak yüzde 10'un altında oy alınan bölgelerin adayları, bu yüzde 15'e dahil edilmeden merkezden belirlenebiliyor. Taslak tüzükte buna "bir milletvekili çıkarılan iller" ifadesini eklendi. Bu durumda genel merkez yönetimi, bir milletvekili olan ilin adayını önseçim yapmadan belirleyebilecek. CHP'nin bir milletvekili çıkardığı iller ile yüzde 10'dan az oy aldığı iller toplandığında sayı yaklaşık 50 civarında. Bu da önseçimin geriye kalan yaklaşık 30 ilde uygulanabileceği anlamına geliyor.
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ BELİRLENME YÖNTEMLERİNE ÖNSEÇİM DE EKLENDİ
Belediye başkan adaylarının belirlenme yöntemlerine önseçim de eklendi. Ön seçimin merkez yoklaması veya aday yoklaması yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına parti meclisi karar verecek.
YAŞ SINIRI 30'DAN 35'E YÜKSELTİLDİ
Mevcut tüzükte ise yüzde 33 olan cinsiyet kotası korundu. Gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye çıkarılırken, yaş sınırı da 30'dan 35'e yükseltildi.
MUHALEFETİN İTİRAZ ETTİĞİ BAŞLIKLARDA İSE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLMÜYOR
Kurultaya ilişkin parti içi muhalefetin itiraz ettiği başlıklarda değişiklik öngörülmüyor. Genel başkan adaylığı için yine delegelerin yüzde 10'unun imzası gerekecek. Olağanüstü kurultay çağrısı da mevcut tüzükte olduğu gibi, delegenin 5'te 1 imzası ile yapılabilecek.
Taslak tüzükte partiye üye olmayanlar, parti meclisi'nin onayı ile milletvekili adayı olabilecek. Mevcut tüzükte partili olmayan milletvekili aday adayları parti meclisi'nin onayının ardından, merkez yönetim kurulu tarafından, parti üyesi yapılıyordu.
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