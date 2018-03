İHA'nın haberine göre; Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, idrar yolu iltihabının sık idrara çıkma, şiddetli ağrı ve bazen de idrarda kanamaya yol açarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, "Hastalık tedavi edilmediğinde ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Erkeklere oranla 8 kat daha fazla görülen rahatsızlık kadınların yaklaşık yüzde 50'si hayatında en az bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor" dedi.

"Yüksek ateş varsa dikkat"

İdrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyen enfeksiyonlara idrar yolu enfeksiyonu adı verildiğini hatırlatan İşgören, "Alt idrar yolunu etkilediğinde "sistit" adı verilen mesane enfeksiyonu ve üst idrar yolunu etkilediğinde ise "piyelonefrit" adı verilen böbrek enfeksiyonu ortaya çıkar. Sistit genellikle idrar yaparken ağrı, yanma, sık idrara gitme ve ani sıkışma ile idrara gitme ihtiyacı, idrarda kanama, bulanık ve kötü kokulu idrar, kasıklarda ağrı ve genital bölgede baskı hissi gibi şikayetlere neden olurken; piyelonefrit ise bu şikayetlere ek olarak yüksek ateş ve yan ağrısı gibi şikayetlere neden olur" dedi.

"Sıvı alımını artırın"

Op. Dr. İşgören, "İlk idrar yolu enfeksiyonunun 15 yaşın altında geçirilmesi ve annede tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olması riski arttıran nedenler arasındadır. Aynı şekilde havuz, deniz, sauna gibi ıslak ortamlar ve vajinal akıntı gibi durumlar da riski artırır. İdrar yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yaklaşık yüzde 80'i antibiyotik tedavisine yanıt verir. Sıvı alımının artırılması çok önemlidir. Bol sıvı alımı ile birlikte artan idrar miktarı mikroorganizmaların temizlenmesine yardımcı olur. İdrar yaparken zorlanma, idrarın kanlı gelmesi, karın ve bel ağrısı, akıntı, idrar tutamama, ateşlenme, halsizlik gibi şikayetlerin varlığında mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Uzun süreli ve uygun olmayan ilaçların kullanılması tedavi etkinliğini azaltır. Yapılan en önemli hata doktor önerisi olmadan kontrolsüz olarak antibiyotik kullanılmasıdır. Dolayısıyla, doktorun verdiği uygun ilaç tedavisinin dışına çıkılmamalıdır."

HANGİ BELİRTİLER HANGİ SORUNUN İŞARETİ?

"Başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir"

Son altı ayda ikiden fazla, son bir yılda üçten fazla idrar yolu enfeksiyonu görülmesinin idrar yolu enfeksiyonu anlamına geldiğini ifade eden Egemen İşgören, "Bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemekle birlikte başka sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Daha detaylı inceleme yöntemlerine başvurulması ve idrar yollarında taş, genişleme, anatomik bozukluk, tümör gibi hastalıkların araştırılması gerekir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında uzun süreli tedaviler gerekebilir. Basit idrar yolu enfeksiyonlarında üç günlük antibiyotik tedavisi yeterli olurken, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında altı ay süreyle her gün ya da haftada üç defa düşük doz önleyici antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Şikayetlerin cinsel ilişki sonrası ortaya çıkması durumunda ilişki sonrası tek doz tedavi kullanılarak enfeksiyon gelişmesi önlenebilir. Yaban mersini, probiyotikler ve C vitamini kullanımı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarını önlemektedir. Yapılan araştırmalarda yaban mersini, probiyotik ve C vitaminin birlikte kullanılmasının tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarını azalttığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KADER DEĞİL!