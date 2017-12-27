“Kördüğüm” Ayşe Kulin (Everest Yayınları)

“Hayatım, beni cehenneme savuran bir rüzgârla altüst olmuştu, böyle olmasında ne suçum ne de katkım vardı. Etrafımda neler dönüyor, bilmiyordum.

Fakat tuhaf bir şekilde içinde bocaladığım çaresizlik duygusu giderek mücadele ruhuyla yer değiştiriyordu…”

“Akılla Bir Konuşmam Oldu” Fazıl Say (Doğan Kitap)

İnsan iyi hissederse iyi yaşar.

“İyi” ile sarmalandığında iyi şeyler üretir.

İyi hissetmeyi, iyiye inanırsa bulur.

“İyi”yi kimi insan Tanrı'da bulur, kimisi meleklerde.

Kimisi çiçeklerde, kimisi ağaçlarda.

“Turgut İle Tomris-Bir Bozuk Saattir Yüreğim Hep Sende Durur” Sıddık Akbayır (Ot Kitap Yayınları)

Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandırmış iki önemli insan; şiirleriyle sarsan Turgut Uyar, öyküleriyle hayranlık uyandıran Tomris Uyar.

Entelektüel, yazmaya tutkuyla bağlı, birbirlerine esin kaynağı olmuş bu özel çiftin hayatlarına ortak olabileceğimiz, onları daha derinden tanıyabileceğimiz bir başucu kitabı.

“Ben Sabahattin Ali” Osman Balcıgil (Genç Destek Yayınları)

Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf romanlarının yazarı Sabahattin Ali’nin casusluk hikâyelerini aratmayan yaşamöyküsünü BEN SABAHATTİN ALİ adlı kitabında eşsiz bir roman kurgusu içinde kaleme alan Osman Balcıgil, Sabahattin Ali’yi bu kez gençler için yazdı.

“Onur Ünlü: Bir Sürü Endişe” Alper Kırklar (Sel Yayıncılık)

Yönetmen, şair, senarist ve insan olarak Onur Ünlü verdiği sahici cevaplarla okuru zihin açıcı bir yolculuğa çıkarıyor.

“Safiye” Murat Bardakçı (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

Bu kitap bilinmeyen bir diyarda dünyaya gelen, kimsesizler yurdunda yetişen, çektiği yoklukların ardından şöhret ve servet sahibi olan Safiye Aylâ’nın 1998’de noktalanan renkli ama hüzünlü hayatının hikâyesidir.

“Kimdir Bu Mitat Karaman?” Doğu Yücel (Can Yayınları)

Evden işe, işten eve gidip gelen son derece sıradan ve silik birinin başına ne gelir ki, demeyin… Karakterimiz Mitat bir gece uyandığında, diyafonun düğmesine basmak ve apartmanın kapısını açmak zorunda kalır. Ve hayatı bütünüyle değişir… Doğu Yücel’in bu sürükleyici yeni zaman polisiyesi güçlü bir kara mizah örneği, bir paranoya kuyusu, okudukça açılan, heyecan verici bir yeni Türkiye panoraması. Devamı gelsin isteyeceksiniz.

“Anlat Anneanne” İpek Ongun (Artemis Yayınları)

Anılar… Anılar…

Aile sırları.

Kızlarımın bile bilmediği,

okurlarımın merak ettiği,

hüzünlü anılar. Komik anılar.

Çocukluğumun, Cumhuriyet ruhunu

gururla taşıyan Ankara’sı.

Ailede evlenmeler, boşanmalar.

Genç kızlığımın dünya şehri, artık eski

Türk filmlerinde kalmış güzelim İstanbul.

Kolej yılları, arkadaşlar, muziplikler.

Benim evlilik masalım.

Yasemin kokulu sokaklarıyla Mersin.

Otuz yedi yılda yazılan otuz bir kitap.

Ve gerisi…

“Paris Öyküleri” Mavis Gallant (Yüz Yayınları)

Diğer bütün sanat biçimleri gibi, edebiyat da bir ölüm-kalım meselesidir, ne bir eksik ne bir fazla."

“Bana Itırşahi Diyen Son İnsan Mezarı Boyladı” C. J. Skuse (Hep Kitap)

27 yaşındaki Rhiannon Lewis, altı yaşındayken beş çocukla birlikte kendisine bakıcılık yapan bir kadının evinde saldırıya uğramış ve bu saldırıdan sağ kurtulan tek kişi olmuştur. Lewis'in macerasını zevkle okuyacaksınız!

“Zeytin Ağacı” Courtney Miller Santo (Pegasus Yayınları)

Büyülü zeytinlikleri ve sıra dışı kadınlarıyla Zeytin Ağacı, bir ailenin sevinçlerini, hüzünlerini ve bir nesli diğerine bağlayan duyguları bir araya getiren olağanüstü bir roman.

“Karikatürler 1992 – 1996” Cem Yılmaz (Inkılap Kitabevi)

Cem Yılmaz'ın birbirinden komik kitabını kahkalarla okuyacaksınız!