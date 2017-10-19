İstifa eden belediye başkanları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası ile başlayan süreç Düzce ve Niğde belediye başkanlarının görevi bırakmalarıyla devam etti. Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu 3 belediye başkanının daha istifası bekleniyor. Ankara, Balıkesir ve Bursa belediye başkanları için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" demişti.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

KADİR TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş 22 Eylül 2017'de istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane'deki belediye binasında saat 18.35'de bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nda Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan koltuğa Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçildi.

MEHMET KELEŞ

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 2 Ekim 2017 tarihinde yayınladığı yazılı açıklama ile belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in istifasının ardından AK Parti'nin adayı olan Dursun Ay Düzce Belediye Başkanlığı'na seçildi.

FARUK AKDOĞAN

Niğde Belediye Başkanlığı'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan 18 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.