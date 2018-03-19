İstinaf Mahkemesi'nden 'Cumhuriyet Vakfı' kararı

İstinaf Mahkemesi, Alev Coşkun'un açtığı davada, Coşkun'un yönetim kuruluna seçilmediği Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu toplantısını iptal eden yerel mahkemenin kararını onadı. Mahkeme gerekçe olarak da söz konusu toplantıda Cüneyt Arcayürek ve Mustafa Balbay'ın vekaleten temsil edilmesini gösterdi. İstinaf, bu kişilerin toplantıda şahsen oy kullanmaları gerektiğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını onadı.
Cumhuriyet Vakfı eski yöneticisi Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile Cumhuriyet Vakfı eski Denetleme Kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu, 2016 yılında İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak CumhuriyetVakfı ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü aleyhine dava açtılar.
Davacılar, Alev Coşkun'un yönetim dışı kaldığı ve Cumhuriyet Vakfı'nın yeni yönetiminin belirlendiği 18 Şubat 2014 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu Kararı'nın iptalini istediler. Davacılar, 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısı ile yönetimden uzaklaştırıldıklarını, bu toplantının vakıf senedine aykırı yapıldığını savundular. Cumhuriyet Vakfı Kuruluş Senedi'ne göre Cumhuriyet Vakfı'nın 12 üyeden oluştuğunu savunan davacılar, bu kuruluş senedine göre toplantı nisap sayısının yarıdan fazlası olduğunu, yönetim dışı kaldıkları 18 Şubat 2014 tarihli toplantının ise 6 kişi ile yapıldığını, bu nedenle yeterli çoğunluk ile toplantının yapılmadığını öne sürerek, 18 Şubat 2018 tarihli Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların iptalini istediler.
DAVACILAR DAVANIN REDDİNİ İSTEDİLER
DHA'nın haberine göre; Cumhuriyet Vakfı davaya sunduğu yanıt dilekçesinde, 7 Ekim 2013 tarihinde görevi sona eren davacıların bu tarihten sonra Cumhuriyet Vakfı yönetimine seçilemediklerini, vakıf ile ilgilerinin kalmadığını savundular. Vakıf, yanıt dilekçesinde, Cumhuriyet Vakfı'nın resmi senedine göre toplantı yapılarak karar alındığını belirterek, "Cumhuriyet Vakfı resmi senedinin hükümlerine göre toplantı yaparak karar alındığı, senedin 11. maddesinde toplantı nisabının belirlendiğini, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçimi için gerekli çoğunluk ile toplantı yapıldığını, yönetim kurulunun oluşturulması için herhangi bir toplantı nisabının maddede belirtilmediğini" savunarak davanın reddini istediler.
YEREL MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ
Davaya bakan İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Mayıs 2017 tarihinde karar duruşmasını yaptı. Davaya konu 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı toplantısında alınan kararların 6 üye ile alındığını, vakıf senedine göre kararların toplantı nisap sayısının yarıdan fazla olan 7 üye ile alınması gerektiğini, 6 üye ile alınan bu kararın mutlak butlanla batıl olduğunu gerekçe göstererek davanın kabulüne, Önder Çelik'in vakıf yönetim kuruluna seçildiği 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu toplantısında alınan kararların iptaline karar verdi.
DAVA İSTİNAFA TAŞINDI
Cumhuriyet Vakfı, Avukatı Tora Pekin ile kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Pekin, davacılar Alev Coşkun ve Şevket Tokuş'un yeterli oy alamadıkları için Cumhuriyet Vakfı yönetimine seçilemediklerini savunarak, davacı İnan Kıraç ve Nevzat Tüfekçioğlu'nun istifa etmeleri, Aydın Aybay'ın da vefat etmesi nedeni ile yönetim kurulunun fiilen 9 kişiye indiğini, toplantının 6 kişi ile yapıldığını, bunun da toplantı nisabına uygun olduğunu savunarak davanın reddini istedi.
İSTİNAF MAHKEMESİ: VAKIF YÖNETİCİLERİ VEKALETEN OY KULLANAMAZ
Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 28 Şubat 2018 tarihinde CumhuriyetVakfı'nın İstinaf başvurusunu reddetti. 4. Hukuk Dairesi, davaya konu 18 Şubat 2014 tarihli CumhuriyetVakfı toplantısının 6 kişi ile yapıldığını, bunlardan Cüneyt Arcayürek ve Mustafa Balbay'ın vekalet ile temsil edildiğini, Yargıtay kararlarına göre vekalet ile temsilin yasaya uygun olmadığını, üyelerin şahsen oy kullanması gerektiğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti. Bu gerekçe ile Cumhuriyet Vakfı'nın İstinaf başvurusunu esastan reddeden 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.
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