İsviçre'de nüfusu azalan köye yerleşene 280 bin lira veriliyor!

İsviçre'nin Valais kantonlarını gören güneyindeki bir köy olan, dağlarla çevrili adeta cenneti andıran, 240 hanelik köyü Albinen'de azalan nüfusu artırmak için, göç edenlere 70 bin 400 dolar verilmesi teklifi oylanacak.

30 Kasım’da referanduma gidecek olan halkı, oylamada evet derse, 70 bin frank için 10 yıl kalma şartının yanı sıra gelecek olan ailenin en az dört kişilik olma koşulu olacak. Ayrıca, başvuran kişinin 45 yaşından genç olması ve köyde alacağı evin en az 200 bin frank değerinde olması isteniyor.

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