İsviçre'de tartışmalara neden olan Türk kızı vatandaşlık mücadelesini kazandı!

İsviçre'nin Buchs şehrinde doğan ve halen 25 yaşında olan Funda Yılmaz geçtiğimiz Haziran ayında İsviçreli olmak için belediye yetkililerine müracaat etti.
Habertürk İsviçre temsilcisi Zafer Atamer'in haberine göre yetkililer kendisine İsviçre vatandaşlığını verebilmek için bir imtihan yapılacağını bildirdiler. Bu bağlamda Funda'ya 92 sual soruldu.
Funda bu suallerin hepsine doğru cevap vermesine rağmen imtihan kurulu Funda'nın sorulara cevap verirken lakayıt bir tavır içinde olduğunu ayrıca da yapılan araştırmada Funda'nın daha çok Türk bakkallarından alışveriş yaptığını belirterek kendisine İsviçre vatandaşlığının verilmesinin mümkün olmadığı iletildi.
Bu karar ve dayanağı İsviçre'de büyük yankılara sebep oldu, İsviçre basını olaya çok geniş yer vermesi, eleştirmesi, ırkçılık yapıldığını iddia etmesi İsviçre kamuoyunu çok ilgilendirdi.
Funda bu verilen karara itiraz ederek büyük çaba ve mücadele vererek tekrar belediyeye müracaat ederek İsviçreli olmak istediğini kendisine haksızlık yapıldığını bildirdi. Belediye yetkilileri Funda'nın isteğine olumlu yaklaşarak kendisini tekrar imtihan etmeyeceklerini durumunun belediye meclisinde görüşüleceğini bildirdiler.
Bugün bu konuda mecliste yapılan görüşmelerden sonra oylamaya geçildi. Funda 8 hayır oyuna karşılık 27 evet oyu ile Funda'ya İsviçre vatandaşlığının verilmesi ne karar verildi.
Karadan sonra son derece mutlu olduğunu söyleyen Funda, 'Haklı olduğum bir davayı kazandım' dedi.
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Misafir 8 saat önceTebrikler . medeni kızımıza120