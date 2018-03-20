Cezaevlerindeki hükümlülere meslek öğretmek veya var olan mesleklerini korumak amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde 1997 yılında kurulan İşyurtları Kurumu, 288 şube ve 1700 atölye ile 180’den fazla işkolunda faaliyet gösteren devasa bir organizasyona ulaştı. Atölyelerinde bugün mobilya, ağaç işleri, tekstil, parke taşı-beton direk, yatak-yastık-yorgan, unlu mamuller, müzik aletleri yapımı, arıcılık, ipekböcekçiliği, sebze ve meyvenin yanı sıra et ürünleri dahil pek çok alanda üretim yapılıyor.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 50 binden fazla mahkûmun istihdam edildiği yurtlarda istihdam edilenlere günlük 14 TL ücret ödenirken, sigorta primleri de yatırılıyor. Başta adliyeler ve cezaevleri olmak üzere birçok kamu kurumunun mobilya, tekstil ve gıda ihtiyacı işyurtlarınca karşılanıyor. Üretilen ürünlerin fazlası ise pazarlanıyor.
EN BÜYÜK TARIM KURUMU: Tarımsal faaliyet gerçekleştirilen alan 17 milyon 600 bin metrekareye ulaşırken, 80 bin metrekare alana kurulu seralarda dört mevsim sebze üretiliyor. Bu kapsamda, 3 bin 600 ton hayvan yemi, 2 bin ton meyve, 2 bin ton tahıl, bin 400 ton sebze ve 85 bin süs bitkisi üretimi yapıldı. TSK ve üniversitelere ait arazilerde bulunan zeytin ağaçlarının bakımı yapılarak, bu ağaçlardan geçen yıl 95 ton zeytin toplandı. Cezaevi arazilerine 10 bin ceviz ağacı ve 5 bin zeytin ağacı dikildi. Cezaevi arazilerinin ağaçlandırılması kapsamında 26 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.
GÜNLÜK 450 BİN EKMEK: 4 ayrı mandıra, 2 kavurma ve sucuk tesisi, 65 ekmek fırını, 20 simit ve unlu mamuller fırını, 9 ayrı tatlı atölyesi, 1 salça imalathanesi, 3 kafes 1 serbest gezen yumurta üretim tesisi, 4 zeytinyağı tesisi, 1’er reçel ve baharat imalethanesi, 1’er çay ve kayısı paketleme tesisi de bulunuyor. Fırınlarda farklı gramajlarda günlük 450 bin ekmek üretim kapasitesine ulaşıldı.
1 MİLYON 200 BİN SEÇİM TORBASI: Geçen 118 cezaevinde bulunan tekstil atölyelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 500 bin adet eşofman takımı, Yüksek Seçim Kurulu’na 1 milyon 200 bin adet seçim torbası, Adli Tıp Kurumu’na 53 bin adet cenaze torbası, PTT’ye 250 bin adet kargo torbası ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 87 bin adet farklı kıyafet üretildi. Milli Eğitim Bakanlığı için 50 bin adet okul sırası yapıldı.
BİYOGAZ TESİSİ: Foça Açık Cezaevi bünyesinde hayvan atıklarından elektrik üreten 350 KW gücünde biyogaz tesisi inşa ediliyor. Uşak Açık Cezaevi’nde ise 500 KW gücünde güneş enerji sistemi kurulacak.
YAKINDA GEMLİK ZEYTİNİ ÜRETİLECEK
“Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Amblemli Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ise önümüzdeki günlerde “Gaziantep baklavası”, “Siirt kilimi”, “Gemlik zeytini” ve “Kütahya çinisi” gibi coğrafi işaret ve geleneksel ürün amblemli ürünler üretilmeye başlanacak.
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