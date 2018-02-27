ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Beyaz Saray'da kıdemli danışman olarak görev yapan Ivanka Trump, babasıyla ilgili sorulara çıktığı bir televizyon programında yanıt verdi.

Ivanka Trump, babasının cinsel suistimali ile ilgili ortaya atılan iddaların asılsız olduğuna inandığını ve konuyla ilgili çıkan haberlerin "oldukça uygunsuz" olduğunu vurguladı.

Ivanka Trump,"Babama inanıyorum, babamı çok iyi tanıyorum. Babama inandığım için, kızı olarak doğruları söylemem gerektiğine inanıyorum" diyerek babası Trump'a sahip çıkarak yıpratılmak istenildiğini söyledi. Bu soruların bir kız çocuğana sorulmak için oldukça yakışıksız olduğunu da belirtti.

Ivanka Trump, ABD adına 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nın kapanış törenlerine gönderilmiş, tribünlerde Amerikan spor takımlarına destek verirken bir yandan da Kuzey Kore'de önemli siyasi görüşmeler yapacağı belirtilmişti.

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