İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti'nin Kayseri milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ ASKER Kayseri- Pınarbaşı Belediye Başkanı



KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ AVUKAT 15 Temmuz Gazisi, Emniyet Müdürü, Hukukçu



KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN İŞ ADAMI



KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR MÜHENDİS



KAYSERİ 5 METİN SOYLU MÜHENDİS



KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ YÖNETİCİ



KAYSERİ 7 MESUT UÇAN MÜŞAVİR



KAYSERİ 8 HASAN AYDIN İŞ ADAMI



KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE MÜHENDİS



KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN ÖĞRENCİ

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