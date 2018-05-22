İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1'inci sıradan aday oldu.
Partiler bugün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1'inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.
İYİ PARTİ OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İYİ Parti'nin Osmaniye milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...
Mehmet Temel
Nihat Çerçi
Muhammet Kaya
Vahide Öner
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