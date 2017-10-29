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Yılmaz, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalarda gözlediğimiz, rahatsızlığı ne olursa olsun, romatizmal yakınmalar, kalp rahatsızlıkları, psikiyatrik rahatsızlıklar, dahili nörolojik rahatsızlıklar, eşlik eden bir uyku bozukluğu varsa o olguların tedavisini düzenlemek hem daha zor oluyor hem de daha çok ilaca daha uzun sürelere ihtiyacımız oluyor. Görüyoruz ki 6 saatin altında uymak da 10 saatin üzerinde uyumak da programlanmış hücre ölümünü tetikliyor. Erken yaşlanıyorsunuz, cildiniz erken kırışıyor, diğer hastalıklara erken yakalanıyorsunuz. 6-8 saat uyuyabilirsek ideali bu."