Manisa'da turizmcilikle uğraşan 27 yaşındaki işadamı Gökhan Kalıpçı'nın İzmir'de kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurularak öldürülmesine ilişkin katil zanlısı ile olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, Manisa'da turizm işiyle uğraşan işadamı Gökhan Kalıpçı (27) İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldığı otelden dün saat 10.30 sıralarında çıktı. Cipini park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Kalıpçı'ya, aracının arka kapı camı üzerinden ateş edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kalıpçı kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olay yerinden plakası belirlenemeyen bir araçla kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Geçen yıl kasım ayında Kalıpçı'nın babası Mahmut Kalıpçı'nın Manisa Mimar Sinan Bulvarı'ndaki işyerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildiği, baba Kalıpçı'nın kaçarak kurtulduğu belirtildi. İşyerinde bulunanların karşılık verdiği olayda 6 kişi yaralanırken, 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın Mahmut Kalıpçı ile O.D. arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü.
POLİS, ZANLI İLE AZMETTİRİCİYİ YAKALADI
Polis Gökhan Kalıpçı'nın öldürülmesinin, babasının uğradığı silahlı saldırıyla ilişkisi olup olmadığını araştırırken, katil zanlısı ile azmettiriciye ulaştığı bildirildi. Olayla ilgili çalışmasını sürdüren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı ve olayın azmettirİcisi olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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