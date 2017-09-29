İzmir'de trafik kazasında vücutlarının çeşitli yerlerinden ve başlarından yaralanan, bir süre geçici hafıza kaybı yaşayan "can dostu" liseli 2 genç kız, anılarını yeniden buluştukları okul sırasında birlikte arıyor.

İlkokul yıllarında başlayan arkadaşlıklarını daha sonra ayrılmaz bir dostluğa dönüştüren 16 yaşındaki Hilal Önder ve Simge Kekeç, haziran ayında, ailelerine destek olmak amacıyla iş başvurusunda bulunmak üzere çıktıkları Karabağlar yolunda yaşadıkları kazanın izlerini silmeye çalışıyor.

Kamyonet çarptıktan sonra bir süre ayrı hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde tedavi gören ve geçici hafıza kaybı yaşayan iki arkadaş, tedavileri sırasında kesilen saçlarının yerine taktıkları bonelerle Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ndeki sınıflarına döndü.

Okulun 11-F sınıfında geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine aynı sırayı paylaşan Hilal Önder ve Simge Kekeç, öğretmenlerinin çabası ve arkadaşlarının desteğiyle yaşadıkları o zor günleri atlatmaya çalışıyor.

"HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hilal Önder, trafik kazası sonrasında kafatasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olduğunu ve geçmişe dair çok az şeyi hatırladığını ancak sıra arkadaşı ve dostu Simge Kekeç'i hiç unutmadığını anlattı.



Tedavilerle günlük yaşama dönmeye çalıştığını, anılarını da hatırlamaya başladığını aktaran Önder, yine de derslerinde zorlandığını, matematik sorularını eskisi gibi çözemediğini ifade etti.



Alacağı kurslarla üniversite sınavına hazırlanacağını dile getiren Önder, "Hayatta olduğum için çok mutluyum, buna da şükür. Yaşadıklarım çok zordu eski hayatıma dönmek istiyorum. Arkadaşlarımın anlayışı ve öğretmenlerinin desteğiyle eğitim hayatımı sürdürmeye çalışacağız." dedi.



"SAÇLARIM OLMADIĞI İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"



Simge Kekeç ise kaza sonrası beyin kanaması geçirdiğini vurguladı. Hastanede yaşadığı günlerin ardından hayatın kıymetini şimdi daha anladığını ifade eden Kekeç, şöyle konuştu:



"En azından canımızın kıymetini öğrendim. Saçlarımın değerini de öğrendim. Şimdi saçlarım olmadığı için çok üzülüyorum. Peruk aldım ama olmuyor. Ayakkabı aldım, ayağımdaki yaralar yüzünden giyemiyorum. Şimdi eğitim dönemi başladı ve arkadaşımla yine aynı sırayı paylaşıyoruz. Bizim için zor bir süreç olacak ancak başaracağımızdan eminim."



Hilal Önder ile kaza sonrası dostluklarının pekiştiğini vurgulayan Kekeç, "Hilal ile 10 yıldır çok yakın arkadaşız ve kaza sonrası birbirimize daha çok bağlandık. İnşallah bu zorlukları da beraber aşacağız. Tedavi sürecinde ikimiz de geçici hafıza kaybı yaşadık. Çok şükür şimdi onu atlatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Kekeç, öğretmenlerinin kendilerine anlayış gösterdiğini, konuları anlamalarına yardımcı olmak için çabaladıklarını vurguladı.



"BAŞARILARINI DEVAM ETTİRECEĞİNE İNANIYORUM"



Okul Müdürü Metin Sözer de iki öğrencinin başarılı olmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.



Kaza sonrası öğretmen ve sınıf arkadaşlarının, her iki öğrenciyi evlerinde ziyaret ederek yalnız bırakmadığına işaret eden Sözer, şunları kaydetti: "Simge ve Hilal'in sağlığına kavuşması bizi çok mutlu etti. Başarılarını devam ettireceğine inanıyorum. Bizim okulumuzda olduğu sürece öğrencilerimizin yanında olacağız."



İKİSİ DE GEÇİCİ HAFIZA KAYBI YAŞAMIŞTI

Karabağlar ilçesinde 4 Haziran'da, Suriyeli S.H'nin kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza çarpmıştı. Kazada yaralanan Simge Kekeç ile Hilal Önder sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından kamyonet sürücüsü tutuklanmıştı.



Hilal Önder, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kafatasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmuş, Simge Kekeç ise beyin kanaması geçirmiş ve bacağı kırılmıştı.



Önder ve Kekeç, kazanın ardından geçici hafıza kaybı yaşamıştı.