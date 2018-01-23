İzmir'in Karabağlar ilçesinde, dağıtım için motosikletiyle göreve çıkan posta dağıtıcısı, döner bıçaklı kişinin saldırısında ağır yaralandı.



AA'nın haberine göre, PTT Karabağlar Dağıtım ve Toplama Merkezinde görevli posta dağıtıcısı 30 yaşındaki Ömer Tuna Acar, sabah motosikletiyle göreve çıktı. Çevreyolu Uzundere otoban girişinden Eskiizmir Caddesi'ne doğru ilerleyen Acar'ın önüne çıkan bir kişi, elindeki döner bıçağı ile posta dağıtıcısını yaraladı.



Acar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz ve Acar'ın çok sayıda mesai arkadaşı da hastaneye gelerek yaralı posta dağıtıcısının durumu hakkında bilgi aldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI



Kısa süre içinde polis ekiplerince yakalanan ve isminin Aziz Emre Y. olduğu belirlenen zanlı, Eskiizmir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Zanlının döner bıçağını sabah saatlerinde kapalı bir iş yerinin camını kırarak gasp ettiği, elindeki suç aletiyle çevreye rastgele saldırdığı iddia edildi.



Acar'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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