İzmir'de serviste unutulan Alperen Sakin'in ölüm nedeni ortaya çıktı

İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servis minibüsünde unutulması sonucu ölümünün ardından İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Alperen'in ölümünün "yüksek sıcaklıkta kapalı ortamda kalmasına bağlı hipetermi (vücut ısısının aşırı yükselmesi) sonucu meydana geldiği" belirtildi.
AA'nın haberine göre, Çiğli ilçesinde anaokulu servisinde unutulan Sakin'in ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu, 9 Kasım'da Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına konuldu. Raporda, kafanın sağ bölümünün deri altında kanama olduğu, beyin dokusunun hafif ödemli, kafa kemikleri ve iskeletin sağlam olduğu belirtildi. Alperin'in, sırtında ve bacak arkasında ölüme bağlı morluklar, sağ diz kapağı ve sol bacağın ön yüzünde ekimoz (çürükler) tespit edildiği, dudakların açık kalan kısmında kuruluk saptandığı, akciğerinin hafif ödemli görünümde ve midesinin ise boş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
SERVİSTE ÖLDÜĞÜNÜ SAKLAMIŞLAR
Alperen'in kaldırıldığı hastane tarafından hazırlanan ve dava dosyasına giren adli raporu ise çocuğun hastaneye "öğle uykusuna yattığı ve 16.30'da uyanmadığı" iddiasıyla getirildiğini ortaya koydu. Raporda 15 Ağustos'ta 17.20'de hastaneye getirilen çocuğun bilinci kapalı olduğu, solunum ve nabzının olmadığı ve ölü katılığının gelişmeye başladığı belirtilerek çocuğun duran kalbini çalıştırmak için 50 dakika kalp masajı (Kardiyopulmoner resusitasyon) uygulandığı ve yanıt alınamadığı kaydedildi.
Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören'in 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan D.K. ile okul müdürü B.G'nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici A.G'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, A.S'nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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