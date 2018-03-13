İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kayalıklara sürüklenen yattaki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

AA'nın haberine göre Alaçatı Zeytineli Mersin Koyu önlerinde içerisinde bir kişi bulunan motor yat, makine arızası nedeniyle kayalıklara sürüklendi. Yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu ve helikopteri olay yerine intikal etti. Motor yatı tespit eden helikopter, yata indirilen arama kurtarma personelince helikoptere alındı.

Kurtarılan kişi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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