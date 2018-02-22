İzmir'de bir mağazaya girip hırsızlık yapan Suriyeli kadının, yanında bulunan küçük çocuğu annesinin yaptığından utanıp elleriyle yüzünü gizledi. Suriyeli kadının hiçbir şey almadan çıkması üzerine şüphelenen mağaza sahibi küçük çocuk için şikayetçi olmadı.

İHA'nnı haberine göre, İzmir'in Menderes ilçesindeki bir iç giyim mağazasında yürekleri sızlatan olay yaşandı. Suriyeli bir kadın ve küçük çocuğu bir iç giyim mağazasına girdi. Anne çocuğunun yanında ürünlerden bazılarını elini alıp reyonun arkasına geçti. Mağazaya girip ürünlerden bazılarını eline alan Suriyeli anne oğlunu da alıp reyonun arkasına geçti. Güvenlik kamerasının açısından çıktığı sanan kadın, elindeki çorap ve benzeri ürünleri poşete doldurdu. Mağazadan çıkacakları anda küçük çocuk ise annesinin yaptığından utanıp elleriyle yüzünü kapattı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan küçük çocuğun o anları ise, yürekleri sızlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Güvenlik kameraları incelendiğinde kadının daha önce de mağazada hırsızlık yaptığı tespit edilirken, polis ekipleri kadını pazarda yakaladı. Suriyeli kadının hiçbir şey almadan çıkması üzerine şüphelenen mağaza sahibi 31 yaşındaki Zehra Akciğer, küçük çocuk için şikayetçi olmadı.

Suriyeli kadını mağazadan çıktıktan sonra pazar yerinde yakaladıklarını anlatan Akciğer, "Çocuk annesi hırsızlık yaparken, yüzünü kapatıyor. Annesinin yaptığı şeyden utanıyor. Yüzünü o şekilde kapatıp çıkması çok etkiledi bizi. Bu yüzden de şikayetçi olmadık. Durumum yok dese, istede burdaki hiçbir esnafın duyarsız kalmayacağını biliyorum. Herkes yardımcı olurdu ama hırsızlık, başkasının emeğini çalmak çok kötü bir şey. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşanmaz. Çocuklara kötü bir örnek, belki iki gün sonra annesinden gördüğünü yapıcak. Zor ve üzücü bir durum" diye konuştu.

Pazar yerinde yakalandıklarını esnada çocuğun kendilerini görünce üzerindekileri hemen çıkarttığını anlatan Akciğer, "Bizi gördüğünde çocuk hemen üzerindekileri çıkarmaya başladı. 'Ellemeyin, alın, anneme dokunmayın, annemi götürmeyin' demeye başladı. Çocuğun yalvarışına dayanamadık ve şikayetçi olmadık. Allah yola getirsin inşallah bir daha da böyle bir şey yaşanmasın" dedi.

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