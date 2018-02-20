İzmir'in Çiğli ilçesinde, 2010 yılından beri kayıp olarak aranan Mürüvvet Yaradılmış'ın, yeni bir ev satın almak için buluştuğu aile dostları olan emlakçı Ö.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, İzmir'in Çiğli ilçesinde oturan Mürüvvet Yaradılmış, yeni bir ev satın almak emlakçı 33 yaşındaki Ö.G. ile buluşmak için evden çıktı. Ancak Yaradılmış'tan bir daha haber alınamadı. Eşinin başvurusu üzerine polis ekipleri, o dönem 55 yaşında olan Yaradılmış'ı bulmak için çalışma başlattı, yakınlarının ve kaybolduğu gün görüştüğü kişilerin ifadelerine başvurdu. Bir sonuç alınamayınca, yakınları 2011 yılında bulunması için bir televizyon programına başvurdu. Aynı yıl polis, aralarında cinayet şüphelisi Ö.G.'nin de bulunduğu birkaç kişinin ifadelerini aldı, ancak Yaradılmış'ın izine rastlanmadı.
ÜÇ AYDA 50 KİŞİ DİNLENDİ
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel bir ekip, Yaradılmış dosyasını yeniden ele aldı. Ekipler, sağlık hizmetlerinden faydalanmadığı ve herhangi bir otel kaydında isminin bulunmadığı gibi verileri gözönünde bulundurarak, Yaradılmış'ın öldüğü ya da öldürüldüğü ihtimali üzerinde durdu. 3 ay içerisinde 50 kişinin ifadesine başvuran ekipler, geçen salı günü İzmir, İstanbul ve Burdur'da operasyon düzenledi. Yaradılmış'ın kaybolduğu gün buluştuğu emlakçı Ö.G. ile Ö.G.'nin o tarihteki eşi 26 yaşındaki Ş.K. İzmir'de, 32 yaşındaki O.Y. İstanbul'da ve 22 yaşındaki E.C. Burdur'da gözaltına alındı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularında, Ö.G.'nin, ev almak için biriktirdiği parasını aldığı Yaradılmış'ı öldürdüğü belirlendi.
Ö.G.'nin yer göstermesiyle Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarındaki bir ormanlık alanda kazı çalışması yapan ekipler, insan kemiği buldu. Kemikler, Mürüvvet Yaradılmış'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G. ve Ş.K. tutuklandı, O.Y. ile E.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest bırakıldı.
AYDINLATILAN 3'ÜNCÜ KADIN CİNAYETİ
Cinayet, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün başında olan Seda Okur'un titiz çalışmasıyla çözüldü. Okur, kayıp şahıslar üzerinde geriye dönük yapılan soruşturmalar kapsamında, Ümmü Özkan ile Gülfidan Kara isimli kadınların öldürüldüğünün ortaya çıkarılmasının ardından aydınlatılan üçüncü cinayet oldu. Daha önce, 2008 yılındayken çalıştığı işyerinden bindiği servisten Selçuk ilçesinde inen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ümmü Özkan'ın, yasak aşk yaşadığı öne sürülen A.T. tarafından av tüfeği ile başından vurularak, Kara'nın ise resmi nikahlı olmayan eşi R.S. tarafından boğularak öldürüldükleri ortaya çıkmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.