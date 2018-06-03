İzmirliler, bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının 19. gün orucunu tutuyor. Gün geçtikçe iftar vakitlerinin ilerlediği İzmir'de bugün iftar saat kaçta yapılacak, oruçlar saat kaçta açılacak? İşte 3 Haziran İzmir iftar vakti...



İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA? 3 HAZİRAN 2018





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 Haziran yani bugün İzmir'de iftar saati 20.37 olarak görülüyor.

İZMİR SAHUR VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA? 4 HAZİRAN

İzmir'de 04 Haziran imsak vakti 03.54'de olarak görülüyor. Böylelikle Ramazan ayının 20. gün orucuna niyet edilecek.





1 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 5 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 12 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 17 01.06.2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02.06.2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03.06.2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04.06.2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25

Örnekköy’de 2 bin kişilik iftar sofrası

Ramazan ayının bereketini tüm ilçeye yayan Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Mahallesi sakinlerini iftar sofrasında buluşturdu. Yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı iftara, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan da katıldı, dualar edildi, yemekler paylaşıldı.

Ramazan ayı boyunca, toplumun farklı kesimlerini iftar sofralarında bir araya getiren Karşıyaka Belediyesi, bu kez Örnekköy Mahallesi sakinleri ile iftarın bereketini paylaştı. İftara; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yanı sıra, CHP Grup Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı. Deniz Baykal Kültür Merkezi’nin önünde gerçekleştirilen etkinlik için dev sofralar kuruldu ve yaklaşık 2 bin vatandaş bir araya geldi. Ney dinletisinin ardından, dualarla iftar yapan Örnekköy sakinleri, Ramazan ayının bereketini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Bugün Karşıyaka’da, sizlerle birlikte olmaktan ve sofranızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizim böyle dayanışma ve huzur içinde bir arada olacağımız ortamlara, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sofranızı bizlerle paylaştığınız için teşekkürler” dedi.

“Dayanışma ruhunu yaşatıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da “Bizim dinimizde paylaşmak, bölüşmek esastır. Hiçbir zaman ekmeğimizi birbirimizden eksik etmeyeceğiz. Ramazan kültürünü hep birlikte yaşamak, dayanışma ruhumuzu yaşatmak için soframızı paylaşıyoruz. Gün geçtikte yozlaşan değerler, yok edilen kültürler arasında birbirimize sıkı sıkı tutunmaya ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Sofralarınız hep bereketli olsun” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER