İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir'in Kemalpaşa ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 01.24'te gerçekleşti.

Deprem yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı.

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